Wenn am kommenden Samstag die Sonne in Plau am See untergegangen ist, dann erstrahlt der Hafen zwischen Leuchtturm und Hubbrücke dennoch in vielen hellen Lichtern und Farben. Denn der Plauer Segler Verein lädt wieder zu seiner traditionellen Lampionausfahrt auf die Elde ein. Über 30 bunt beleuchtete und geschmückte Boote, deren Lichter sich auf dem Wasser spiegeln, starten ab 20 Uhr zu einer Ausfahrt im Hafengebiet und einer Runde auf dem Plauer See.

Das Lichtspektakel lockt alljährlich hunderte Zuschauer an die Kaikante entlang der Promenade an der Metow und viele lassen sich auch eine Ausfahrt auf einem der Boote nicht nehmen. Musikalisch begleitet wird die Ausfahrt in diesem Jahr von der „Band der Arion Aachen im SV“, des Sanderhäuser Verbandes akademisch-musikalischer Verbindungen. „Alle Plauer und Gäste aus nah und fern sind an diesem Abend zu einem Spaziergang auf der Promenade herzlich eingeladen“, sagt Peter Brehm, 1. Vorsitzender des Segler Vereins.

Treffpunkt für die Motor- oder Segelboote, die an der Ausfahrt teilnehmen wollen, ist am Samstag, 16. September, um 19.50 Uhr in der Nähe der Tonne 12 in Höhe des Leuchtturms. Einzige Bedingung für die Teilnahme ist, dass sie bunt mit Lichtern oder Lampions geschmückt sein müssen.