Die Burgfestspiele in Plau am See finden bis zum 27. August statt. FOTO: Alexander Block up-down up-down Veranstaltung Plau am See Kultureller Stammtisch lädt zu Best-of der Burgfestspiele Von Alexander Block | 04.08.2022, 13:42 Uhr

Der kulturelle Stammtisch in Plau am See ist eine feste kulturelle Institution in der Stadt. Regelmäßig lädt er zu Konzerten und unterhaltsamen Abenden ein. Nun sind die Burgfestspiele zu Gast.