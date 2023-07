Das Ensemble der Burgfestspiele mit Johanna Haas, Manuel Ettelt, Sabine Meyer, Miriam Distelkamp, und Christian D. Trabert (v.l.). Foto: Alexander Block up-down up-down Veranstaltung Plau am See Kultureller Stammtisch Plau am See lädt zu Galaabend mit Burgfestspielen Von Alexander Block | 31.07.2023, 15:17 Uhr

Die Burgfestspiele Plau am See und der kulturelle Stammtisch der CDU laden in der kommenden Woche zu einem musikalischen Abend mit einem bunten Potpourri in den Burghof Plau am See ein.