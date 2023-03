Die Geschäftsführerin der KMG Rehaklinik in Plau, Manuela Richter, sieht positiv in das neue Jahr. Foto: Alexander Block up-down up-down Rehaklinik am Plauer See KMG Klinik Silbermühle Plau lässt wieder Besuche von Patienten zu Von Alexander Block | 02.03.2023, 16:49 Uhr

Die Rehaklinik KMG Silbermühle in Plau am See hat das Besuchsverbot, was bislang wegen Corona galt, aufgehoben. Geschäftsführerin Manuela Richter erzählt, wie die Einrichtung die Pandemie bewältigt hat.