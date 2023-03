Der junge Naturfotograf Lucas Klamrath gehörte zu den Gewinnern des vergangenen Wettbewerbs. Durch die Unterstützung der Stiftung konnte er eine Ausstellung seiner Werke im Karower Meiler verwirklichen. Archivfoto: Alexander Block up-down up-down Kreative Hobbys gesucht Kinder- und Jugendstiftung Plau startet Wettbewerb „Zeig dein Talent“ Von Alexander Block | 22.03.2023, 15:16 Uhr

In Plau am See werden ab sofort wieder besondere Hobbys und Talente von Kindern- und Jugendlichen finanziell unterstützt. Wir erklären, wie und womit sie sich für eine Förderung bewerben können.