Christiane Klonz am Flügel und Sängerin Teresa Hoerl laden wieder zu ihren Konzerten in den Bärenwald ein. Foto: © BÄRENWALD Müritz/Manuela Klier up-down up-down Konzertreihe in Stuer Kartenvorverkauf für Revuetheater im Bärenwald Müritz gestartet Von Alexander Block | 09.07.2023, 13:57 Uhr

Die Sommerkonzerte mit Pianistin Christiane Klonz und Sängerin Teresa Hoerl haben mittlerweile Tradition im Bärenwald Müritz in Stuer. Bald ist es wieder soweit. Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Wo es Tickets gibt und was in diesem Jahr geboten wird, erfahren sie hier.