Proben mit hohem Spaßfaktor, das macht in jedem Jahr das Nachwuchstreffen in Barkow aus. FOTO: Martin Huss / Archiv up-down up-down Sommerferien bei Plau am See Jungbläser aus ganz MV bevölkern eine Woche lang Barkow Von Christiane Großmann | 31.07.2022, 10:19 Uhr

Fröhlich und laut geht es in den nächsten Tagen wieder in Barkow bei Plau am See zu: Der Bläsernachwuchs aus MV trifft sich. Wo er öffentlich zu erleben ist.