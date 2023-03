Der neue Eigentümer Matthias Müller modernisiert die Küche. Foto: Alexander Block up-down up-down Neuer Eigentümer Diese Pläne hat Matthias Müller mit der Jugendherberge in Plau Von Alexander Block | 31.03.2023, 17:53 Uhr

Unternehmer Matthias Müller unterstützt seit langem Obdachlosenprojekte in Berlin, nun hat er auch die Jugendherberge in Plau übernommen. Er will sie zum Zentrum des Rollstuhlsports in MV machen. Hier erklärt er sein Vorhaben.