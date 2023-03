Die Mecklenburgische Seenplatte soll attraktiver für Urlauber vernetzt werden. Archivfoto: Michael-Günter Bölsche up-down up-down „Müritz rundum“ wird erweitert Verkehrsprojekt „Seenplatte rundum“ könnte 2024 auch in Plau starten Von Alexander Block | 24.03.2023, 16:45 Uhr

In einem Jahr sollen auch Urlauber in Plau am See kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können. Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte will sein Angebot „Müritz rundum auf weitere Strecken der Seenplatte ausweiten.