Wer Fischspezialitäten mag, der kann nun wieder bei Viola und Holger Uteß in ihrem Fischimbiss zuschlagen. Foto: Viola Uteß up-down up-down Fischimbiss Plau am See Bei Viola und Holger Uteß gibt es ab sofort wieder frischen Fisch Von Alexander Block | 08.02.2023, 12:45 Uhr

Der Fischimbiss von Viola und Holger Uteß hat seit dieser Woche nach einer langen Pause wieder in Plau am See geöffnet. Die Freude bei den Kunden ist groß.