Unbekannte haben in Plau am See die Tanks von zwei Motorbooten entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 13. August, 20 Uhr, und dem 15. August, 18 Uhr in der Seestraße.

Die Täter sollen die Verdecke geöffnet haben

Laut Polizei öffneten die Täter die Verdecke von insgesamt drei kleineren Sportbooten und stahlen aus zwei der an einem Steg befestigten Boote die Kraftstofftanks sowie einen Benzinkanister.

Insgesamt wurden etwa 30 Liter Benzin entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Plau am See unter Telefon 038735 8370 entgegen.