In Plau am See wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa/Archiv up-down up-down Plau am See Fahrrad prallt gegen Metalltor - 72-Jähriger schwer verletzt Von Haley Hintz | 12.07.2023, 08:05 Uhr

Ein 72-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstagabend in Plau am See schwere Verletzungen zugezogen.