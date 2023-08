In Plau am See stellte die Polizei einen alkoholisierten Fahrer. Symbolfoto: Rene Traut/Imago-Images/Archiv up-down up-down Plau am See Mann fährt unter Alkoholeinwirkung Auto und verursacht einen Unfall Von Haley Hintz | 02.08.2023, 10:29 Uhr

Nach einem Unfall unter Alkoholeinwirkung am frühen Dienstagabend in Plau am See ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.