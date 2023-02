Constantin Jesse von Goldfaser im neuen Café. Foto: Katja Frick up-down up-down Plau am See Kaffee, Kuchen und Klamotten: Café Goldfaser öffnet am Sonnabend Von Katja Frick | 03.02.2023, 19:24 Uhr

Constantin Jesse bietet ab 4. Februar in der Steinstraße nicht nur Mode, sondern auch selbstgebackene Kuchen, Kaffee, Tee und Vintage-Taschen plus Abendmode an.