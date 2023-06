In Plau am See brannte eine Maschine auf einem Feld. Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down Plau am See Feuerwehren löschen brennende Maschine auf dem Feld Von Haley Hintz | 09.06.2023, 07:26 Uhr

Am Donnerstagabend brannte in Plau am See eine landwirtschaftliche Maschine auf einem Feld. Die Feuerwehrkameraden löschten das Feuer.