Plau am See Sommer am See mit viel Musik auch in der Marienkirche Von Gotthold Hiller und Katja Frick | 11.07.2022, 19:57 Uhr

Im Sommer folgt in Plau am See ein musikalisches Event nach dem anderen. Gerade gingen die Klaviertage in Stuer zu Ende, die Plauer Burgfestspiele laufen und jeden Mittwoch gibt es beim Musiksommer in der Marienkirche Konzerte.