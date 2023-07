Jacqueline Batzlaff (2.vl.), Manuel Ettelt (m.) und Christian D. Trabert (2.v.r.) zusammen mit Plaus Citymanagerin Corinna Thieme und Bürgermeister Sven Hoffmeister auf der Preisverleihung in Schwerin. Foto: Heike Hartung up-down up-down Für Theaterstube und Kinotheater Burgfestspiele Plau am See mit IHK-Preis „Erfolgsraum Altstadt“ ausgezeichnet Von Alexander Block | 03.07.2023, 13:43 Uhr

Bald soll es in Plau am See eine „Theaterstube“ und ein „Kinotheater“ geben. Für diese Konzepte wurden die Macher der Burgfestspiele Plau am See nun mit einem Preis der IHK zu Schwerin ausgezeichnet. Das steckt hinter den Projekten.