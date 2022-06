Kein Einzelfall: Diese Radfahrerin fährt auf dem Gehweg in der Steinstraße. FOTO: Alexander Block Unfall in Plau am See Hund stirbt, weil ein Radfahrer sich nicht an die Regeln hält Von Alexander Block | 02.06.2022, 14:51 Uhr

Einige Radfahrer in Plau am See halten sich nicht an die Verkehrsregeln und fahren auf Gehwegen. Nun wurde deshalb ein Hund überfahren. Die Halterin ist wütend und fordert ein Umdenken.