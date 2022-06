Kein Einzelfall: Diese Radfahrerin fährt auf dem Gehweg in der Steinstraße. FOTO: Alexander Block Unfall in Plau am See Hund muss wegen rücksichtlosen Radfahrers sterben Von Alexander Block | 02.06.2022, 14:51 Uhr

Immer mehr Radfahrer sind in Plau am See unterwegs. Seien es Einheimische oder auch die Touristen, die die Region mit dem Rad erkunden. Doch viele halten sich nicht an die Verkehrsregeln und gefährden Fußgänger und Tiere.