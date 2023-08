An diesem Wochenende wird im Plauer Ortsteil Leisten wieder ordentlich gefeiert. Denn das große Jubiläum des Hofseefestes steht an. Zum 20. Mal lädt der Kultur- und Heimatverein Leisten vom 1. bis 3. September zu seinem traditionellen Fest am Hofsee mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Programm ein.

Los geht es mit einem gemeinsamen Spieleabend bei Skat, Rommee und Würfeln am Freitag ab 17.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr sorgt die Schalmeienkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Malchin für musikalische Unterhaltung und DJ „Enny“ lädt zur Disco ein.

Offizielle Eröffnung am Sonnabend

Am Sonnabend wird das Hofseefest um 11.30 Uhr offiziell durch Bürgermeister Sven Hoffmeister und den Vereinsvorsitzenden Michael Klähn eröffnet. Begleitet wird die Zeremonie durch den Plauer Fanfarenzug.

Anschließend gibt es auf dem Festplatz viel zu erleben und zu entdecken. Die Plauer Kleintierfreunde, das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr Plau am See/Karow präsentieren sich. Außerdem gibt es eine große Tombola. Die Preisausgabe erfolgt gegen 15.30 Uhr.

Viele Sport- und Spaßwettbewerbe

Des Weiteren findet ein Volleyballturnier statt und gegen 13.30 Uhr gibt es ein Strafstoßduell auf Kleinfeldfußballtore. Zudem sind Oldtimer und Landtechnikmaschinen zu bestaunen. Die Minigarde des Goldberger Karnevalclub tritt auf und beim Bierglasschieben kann um einen Räucheraal gekämpft werden.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kugelstoßen, Zielangeln, Torwandschießen, Stiefelweitwurf und eine Spiel- und Schminkstraße. Außerdem können sie sich auf dem Dorfspielplatz austoben, der im vergangenen Jahr eingeweiht wurde.

Hofseeball und Feuerwerk

Ab 20 Uhr laden DJ „Enny“ und die „Rockets“ zum Hofseeball. Hier gibt es außerdem Showeinlagen der Garden des Goldberger Karnevalclubs zu erleben. Um 22.30 Uhr erstrahlt der Himmel über Leisten dann durch ein kleines Feuerwerk.

Hähnekrähen und Frühschoppen am Sonntag

Auch am Sonntag wird den Besuchern viel geboten. Um 10 Uhr beginnt das Leistener Hähnekrähen und um 11 Uhr startet der traditionelle Frühschoppen mit dem Blasorchester aus Waren.

Das gesamte Wochenende wird für Speisen und Getränke gesorgt sein. An Kuchen, Fischspezialitäten, Eis, Zuckerwatte und weiteren Süßigkeiten werde es nicht fehlen. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt Michael Klähn.