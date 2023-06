Eisverkäuferin Johanna Trezak von der Pension & Café Altstadt Plau schwört auf das klassische Softeis. Foto: Alexander Block up-down up-down Sommer in der Hafenstadt Hier gibt es in Plau die leckersten Eissorten: Von DDR-Softeis bis italienisch Von Alexander Block | 21.06.2023, 17:21 Uhr

8,1 Liter Eis verbrauchen die Deutschen im Schnitt pro Kopf und Jahr. Dabei gibt es die Abkühlung in allen möglichen Formen und Variationen. Auch in Plau am See ist für jeden Urlauber und Einheimischen etwas dabei. Hier erfahren Sie, wo sie schlemmen können.