Es gibt noch freie Plätze für Schwimmkurse in Plau. FOTO: Caroline Awe (Symbolbild) DRK-Wasserwacht Hier können Kinder in Plau schwimmen lernen Von Franca Niendorf | 01.06.2022, 10:54 Uhr

Viele Kinder müssen das Schwimmen erst noch lernen. Wo sie das in Plau am See tun können, verrät jetzt die DRK-Wasserwacht. Und verweist auf Fördermöglichkeiten vom Land.