Zum traditionellen Herbstfest laden der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide und sein Förderverein nach Karow, einem Ortsteil von Plau am See, ein. Hier kann in entspannter Atmosphäre geklönt und geschlemmt werden. Es gibt einen Herbstmarkt am Sonnabend, 23. September, von 10 bis 16 Uhr, auf dem auch regionale Handwerker zu Gast sind. Groß und Klein können mit Naturmaterialien basteln. Es gibt Wildschwein am Spieß von Bluhms Delikat und selbst gebackene Kuchen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Sofern noch ein paar Pilze wachsen, gibt erneut eine Pilzwanderung mit Lothar Strelow. Treffen ist am Sonnabend, 23. September, um 9 Uhr am Karower Meiler. Die gefundenen Pilze werden anschließend ausgestellt.