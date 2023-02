Die Zahl der Toten nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 28.000 gestiegen. Foto: Anas Alkharboutli/dpa up-down up-down Spenden für Syrien und Türkei Helferkreis Plau am See ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf Von Theresa Franz | 12.02.2023, 10:41 Uhr

In der Türkei und Syrien sind infolge zweier schwerer Erdbeben Tausende Menschen ums Leben gekommen. Auch der Helferkreis Plau am See möchte helfen und ruft zu Spenden auf.