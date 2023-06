Oliver Wallmüller (l.) und Martin Doller sind sehr zufrieden mit ihrem ersten Hafenfest. Foto: Alexander Block up-down up-down Party bis zum Morgengrauen Hafenfest der Marina und Segelschule Plau ist für neue Betreiber voller Erfolg Von Alexander Block | 11.06.2023, 15:32 Uhr

Diese Bewährungsprobe haben Oliver Wallmüller und Martin Doller bestanden. Zum ersten Mal organisierten die neuen Betreiber am Sonnabend das Hafenfest der Marina und Segelschule in Plau am See. Bis in den Morgengrauen wurde gefeiert.