Gospelchor Marnitz gibt Konzert beim kulturellen Stammtisch Von Alexander Block | 09.11.2022, 13:04 Uhr

Beim kulturellen Stammtisch in Plau am See wird es in der kommenden Woche musikalisch. Zu Gast ist nämlich der Marnitzer Gospelchor.