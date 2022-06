Verkäuferin Vanessa Gramuschke hat schon tolle Mode für die Besucher der Einkaufsnacht vorbereitet. FOTO: Constantin Jesse. up-down up-down Einkaufsnacht Plau am See Goldfaser Boutique mit bunter Modenschau am 9. Juli Von Alexander Block | 29.06.2022, 13:15 Uhr

Am Sonnabend, 9. Juli, lädt die Stadt Plau am See zur ersten Einkaufsnacht in die Innenstadt. Mit dabei ist auch die Boutique Goldfaser mit einer Modenschau.