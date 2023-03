Bürgermeister Gustav Graf von Westarp (r.) freut sich zusammen mit Kai Lorenzen, Direktor der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, dass der Neujahrsempfang nach Corona wieder stattfinden kann. Foto: Alexander Block up-down up-down Viel Programm geplant Goldberg startet mit Neujahrsempfang ins 775. Jubiläumsjahr Von Alexander Block | 01.03.2023, 17:48 Uhr

Bürgermeister Gustav Graf von Westarp hat am Dienstag zum traditionellen Neujahrsempfang in Goldberg geladen. Dabei stand das 775-jährige Stadtjubiläum in diesem Jahr im Mittelpunkt. Vieles ist dafür schon in den Vorbereitungen.