Nach Jahrzehnten der Planung beginnen am Montag, den 16. Oktober 2023, die Bauarbeiten. Das Straßenbauamt Schwerin errichtet an der B103 einen neuen Radweg von Ganzlin bis zur Kreuzung mit der B198 bei Plau am See. Ziel ist der Lückenschluss zwischen den beiden Ortschaften. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt rund 3,75 Kilometer. Die Fertigstellung ist bis Ende Sommer 2024 geplant.

Es wird damit eine durchgängige Radverkehrsanlage von Ganzlin bis zum Plauer See im Norden geschaffen. In Dresenow entsteht dabei ein gemeinsamer Weg für Fußgänger und Radfahrer. Bisher mussten sie die Bundesstraße nutzen.

Sperrungen aufgrund der Bauarbeiten

Für die Durchführung der Arbeiten im Bereich der Ganzlin muss die Kirchstraße voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert und die Anwohner werden rechtzeitig informiert. In Dresenow werden unter halbseitiger Sperrung der Geh- und Radweg gebaut und ein Regenwasserkanal hergestellt.

Es werden zudem Behelfsbushaltestellen am Ortseingang und -ausgang errichtet. Müllbehälter der betroffenen Anlieger werden von der Baufirma zu einem vereinbarten Sammelpunkt hin und zurück transportiert. Die Einwohner werden laut Straßenbauamt rechtzeitig informiert.

Die Auftragssumme für die Maßnahme beträgt rund 2,3 Millionen Euro und wird zu 80 Prozent vom Bund sowie zu 20 Prozent von der Gemeinde Ganzlin getragen. Ausführendes Bauunternehmen ist die DAU Eisenbahn-, Straßen- und Tiefbau GmbH aus Lübz.