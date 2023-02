Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Plau am See Fußgänger bei Unfall auf B103 schwer verletzt Von Winfried Wagner/dpa | 03.02.2023, 08:31 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Auto am Freitagmorgen in Plau am See ist ein Mann schwer verletzt worden.