Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr feiern Anfang Juni mit den Einwohnern Plaus ihr großes Jubiläum. FOTO: Michael-Günther Bölsche/Archiv 125. Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Plau feiert Geburtstag mit großem Fest Von Alexander Block | 06.05.2022, 15:03 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Plau am See feiert ihr diesjähriges 125. Bestehen mit einem großen Fest in der Stadt. Dazu soll es auch einen Umzug geben. Auch die Jugendfeuerwehr darf feiern.