Workshop in der Natur Wangelin: Flüchtlinge bauen orientalischen Lehmbackofen Von Lisa Bach | 16.10.2023, 14:02 Uhr Ramin und Ramin erklären Theo (M.), wie er den Teig richtig im Ofen platziert Foto: Lisa Bach

In einem viertägigen Workcamp kamen sechs Jugendliche in der europäischen Bildungsstätte für Lehmbau in Wangelin zusammen. Mit dabei waren auch vier junge Flüchtlinge. So erlebten sie das Camp mitten in der Natur.