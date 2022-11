Für Kinder- und Jugendliche dürfen sich über einen Flohmarkt im KiJuZ in Plau am See freuen. Symbolfoto: Wolfgang Spitzbart up-down up-down Plau am See Kinder- und Jugendflohmarkt im Kinder- und Jugendzentrum Von Carlotta Behnes | 10.11.2022, 16:00 Uhr

Kinder, Jugendliche und auch Schulklassen können am Wochenende in Plau am See ihr Taschengeld aufbessern und ihre Schätze vom Dachboden verkaufen.