Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See. Foto: Michael-Günther Bölsche Landkreis LUP Freiwillige Feuerwehr Plau am See bleibt Wehr mit besonderen Aufgaben Von Alexander Block | 05.07.2023, 16:19 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Plau am See wird auch weiterhin die Wehren in der näheren und weiteren Umgebung bei Einsätzen unterstützen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim erneuert die Einstufung als Wehr mit besonderen Aufgaben.