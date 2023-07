Der Fanfarenzug Plau am See während der Feier im Festzelt. Foto: Alexander Block up-down up-down Jubiläum nachgeholt Fanfarenzug Plau am See feiert 21. Geburtstag mit vielen Freunden Von Alexander Block | 29.07.2023, 17:36 Uhr

Der Fanfarenzug Plau am See hat am Sonnabend mit vielen befreundeten Vereinen sein großes Jubiläum in der Stadt gefeiert. Die Stimmung war ausgelassen, es gab aber auch bewegende Momente.