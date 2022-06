Die Schauspieler Dörthe Thiel, Christian D. Trabert, Jaqcueline Batzlaff und Manuel Ettelt (v.l.) präsentieren die Abenteuer von Hans im Glück. FOTO: Jenny Hanf up-down up-down Burgfestspiele Plau am See Familienmusical Hans im Glück feiert Premiere Von Alexander Block | 27.06.2022, 15:29 Uhr

Nach dem erfolgreichen Start der Burgfestspiele in Plau am See erwartet die Besucher am Donnerstag, 30. Juni, die nächste Premiere. Dann startet das Familienmusical Hans im Glück.