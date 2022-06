Die KMG Klinik Silbermühle in Plau kooperiert mit Hochschule, um Fachkräfte zu gewinnen. FOTO: Thomas Leidig Fachkräfte-Offensive in Plau KMG Klinik kooperiert mit Hochschule - erste Studentin im Dienst Von Franca Niendorf | 10.06.2022, 08:55 Uhr

Mit der Kooperation will die Rehaklinik in Plau am See in die Ausbildung von medizinischen Nachwuchskräften investieren und sie später möglichst als Fachkräfte gewinnen.