Chefarzt Andreas Bitsch testet die Beweglichkeit von Patient Ralf Jaedike, der mit einem Verdacht auf Schlaganfall ins Mediclin Krankenhaus Plau am See kam. Foto: Alexander Block up-down up-down Mediclin Krankenhaus Plau am See Auf Visite mit Chefarzt Andreas Bitsch in der Neurologie Von Alexander Block | 28.10.2022, 16:03 Uhr

Das Mediclin Krankenhaus in Plau am See gehört laut einer Studie zu den besten Kliniken in Deutschland. Andreas Bitsch zeigt uns, wie er und sein Team Krankheiten erkennen und auch Patienten mit Schlaganfällen behandeln.