Diese Konzerte gibt es in diesem Jahr beim Plauer Musiksommer zu erleben Von Alexander Block | 26.06.2023, 12:31 Uhr

Mit einem Konzert von Musikern aus Plau am See startet in dieser Woche der Plauer Musiksommer 2023. Den gesamten Sommer über gibt es viele Highlights in der Marienkirche zu erleben.