Der Verlust einer Geldbörse kann schnell zu einer Tortur werden. In Plau am See blieb den Besitzern dies dank ehrlicher Finder erspart (Symbolbild). FOTO: Patrick Pleul/dpa Plau am See Drei Tage, drei verlorene Geldbörsen, drei ehrliche Finder Von Alexander Block | 27.06.2022, 16:17 Uhr

In Plau am See haben in den vergangenen Tagen drei Personen ihre Brieftaschen verloren. Dank ehrlicher Finder konnten die Geldbörsen wieder an die Besitzer zurückgegeben werden. Samt Bargeld und Karten.