Plau am See Stadtbibliothek erweitert Angebot und verleiht Mangas Von Anni Hintz | 02.05.2023, 12:44 Uhr

Die Stadtbibliothek in Plau am See wollte von Lesern wissen, welche Medien unbedingt in die Bibliothek gehören. Ein großer Wunsch war die Anschaffung von Mangas.