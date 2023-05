Die Bauarbeiten für den neuen Betriebshof der VLP sind im Gange. Foto: Alexander Block up-down up-down Stadtentwicklung Das plant Plau im neuen Wohn- und Gewerbegebiet Rostocker Chaussee Von Alexander Block | 17.05.2023, 16:03 Uhr

Plau am See möchte wachsen und plant ein neues Wohn- und Gewerbegebiet am Standrand Richtung Karow. Die VLP baut hier schon, weitere Unternehmen sollen folgen. Vieles ist aber noch offen.