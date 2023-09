Wasser spielt seit Jahrhunderten eine große Rolle in der Region zwischen Plau am See, Lübz und Parchim. Im Laufe der Zeit sind entlang der Müritz-Elde-Wasserstraße bedeutende Industriebauten entstanden. Einige von ihnen können nun an den Tagen der „Industriekultur am Wasser“, besichtigt werden. Zum siebten Mal richtet die Metropolregion Hamburg die Veranstaltung am 23. und 24. September aus.

In Plau am See gibt es jeweils am Samstag und Sonntag um 10 und 14 Uhr Führungen zur Hubbrücke in der Großen Burgstraße. Die Brücke ist ein technisches Denkmal, wurde vor über 100 Jahren erbaut und funktioniert noch immer. Davon können sich die Besucher bei den Führungen auch selbst überzeugen.

Schleuse, Wassermühle und Wasserturm öffnen in Lübz

Auch Lübz hat historische Bauten an Müritz-Elde-Wasserstraße zu bieten. Mitten in der Altstadt gibt es nebeneinander Schleuse, Wassermühle und zwei über den Fluss führende Brücken. Am Samstag und Sonntag gibt das Personal zwischen 10 und 16 Uhr nähere Informationen zur Schleuse.

Um 10 und 14 Uhr bietet der Verein Lübzer Land an dem Wochenende Führungen durch die historische Wassermühle, die bis 1989 ihren Dienst tat. Noch heute sind wesentliche Teile im heutigen Sparkassen-Gebäude in der Mühlenstraße 26 erhalten. Um Anmeldung größerer Gruppen wird unter der Telefonnummer 038731 471839 oder info@luebzerland.de gebeten.

Der Wasserturm in Lübz wurde 1913 erbaut. Das technische Baudenkmal ist 37 Meter hoch.

Außerdem kann der Wasserturm in Lübz besichtigt und in die Ferne geschaut werden. Ein Aufstieg ist jeweils zwischen 10 und 16 Uhr möglich. Die Angebote sind kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.

Kulturmühle Parchim zum ersten Mal dabei

In Parchim ist zum ersten Mal in diesem Jahr eine Besichtigung der Kulturmühle möglich. Sie öffnet am Sonntag um 13 Uhr ihre Türen. Dann wird auch die Fotoausstellung „Im Widerschein der Zeit – Fotografien zur Kulturmühle Parchim“ eröffnet. Sie zeigt die Geschichte der alten Eldemühle und ihrem Umbau zur neuen Kulturmühle Parchim. Die Vernissage wird ab 13 Uhr mit einem Treppenhauskonzert begleitet.

Die Kulturmühle an der Elde ist das neue Aushängeschild von Parchim.

Des Weiteren kann in Parchim das Wasserwerk besichtigt werden. Seit 1906 hat Parchim eine moderne Trinkwasserversorgung. Der markante Wasserturm und das von damals stammende Wasserwerk im Osten der Stadt erinnern bis heute daran. Führungen für maximal 20 Personen finden am Samstag um 10 und um 14 Uhr statt. Um Voranmeldung wird unter der Telefonnummer 03871 6235-30 gebeten.

Die Tage der Industriekultur am Wasser bieten in der gesamten Metroplregion insgesamt 112 Objekte zur Besichtigung an. Alle Informationen finden sich unter www.metropolregion.hamburg.de/industriekultur/.