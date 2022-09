Die Straßenlaternen aus der DDR-Zeit haben ihren Dienst getan und werden nun durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Foto: Alexander Block up-down up-down Energieeinsparung Dammstraße in Plau am See bekommt moderne Laternen Von Alexander Block | 15.09.2022, 13:02 Uhr

Die Stadt Plau am See will ihre Straßenlaternen in der gesamten Stadt erneuern. Der Umbau beginnt nun in einer der Hauptzufahrtsstraßen in die Innenstadt.