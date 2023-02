Cornelia Eggenwirth freut sich auf die Eröffnung. Foto: Alexander Block up-down up-down Einzelhandel Plau am See Cornelia Eggenwirth öffnet ihr „Classico“ mit neuer Kollektion Von Alexander Block | 10.02.2023, 13:07 Uhr

Wer auf nachhaltige Mode setzt, der ist in Plau am See bei Cornelia Eggenwirth genau richtig. Nach der Winterpause öffnet sie demnächst ihre Second-Hand-Boutique wieder. Und das mit vielen neuen Kleidungsstücken.