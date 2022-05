City-Managerin Corinna Thieme und Bürgermeister Sven Hoffmeister wollen Plau aufblühen lassen. FOTO: Alexander Block Neue Citymanagerin Corinna Thieme will die Innenstadt von Plau beleben Von Alexander Block | 19.05.2022, 15:12 Uhr

Dank einer Förderung des Landes stellen immer mehr Städte in der Region Citymanager ein. In Plau am See managt nun Corinna Thieme die Aktivitäten in der Innenstadt.