Sie wollen sich an den Preissteigerungen nicht beteiligen und senken die Gebühren für ihre Stellplätze: Betreiber Jan Fülla (l.) und Thommy Rieger. Foto: Alexander Block up-down up-down Nach Bericht über teuren Urlaub in MV Betreiber vom Campingplatz Bad Stuer senken Preise für Stellplätze Von Alexander Block | 26.10.2022, 12:49 Uhr

Laut ADAC ist der Urlaub in Deutschland in MV am teuersten. Jan Fülla und Thommy Rieger wollen das nicht so stehen lassen und kritisieren auch einige drastische Preiserhöhungen in der Tourismusbranche.