Foto: Alexander Block Ansprüche der Urlauber steigen Campingpark Zuruf in Plau investiert in mehr Komfort und die Zukunft Von Alexander Block | 17.07.2023, 15:52 Uhr

Der Trend zum Campen hält auch in diesem Sommer weiter an. Das zeigt sich auch auf dem Campinpark Zuruf in Plau am See. Die Ansprüche der Urlauber steigen zusehends. Deswegen investiert der Park in mehr Annehmlichkeiten. So sehen sie aus.