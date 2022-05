Rezeptionistin Sandra Reimann rechnet in diesem Jahr nicht mit einem ganz so großen Ansturm wie in den vergangenen beiden Jahren. FOTO: Alexander Block Urlaub in Plau am See Camping-Boom stabilisiert sich auf hohem Niveau Von Alexander Block | 20.05.2022, 15:45 Uhr

Seit einigen Jahren machen immer mehr Menschen in Deutschland Camping-Urlaub. Während der Pandemie boomte der Markt regelrecht. In dieser Saison ist der Ansturm in Plau noch nicht ganz so groß.