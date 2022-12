Die edlen Ritter Julia und Felix aus Neustrelitz und Parchim lebten ihr Hobby auf der Burgweihnacht in Plau aus. Foto: Alexander Block up-down up-down Weihnachtsmarkt in der Burg Burgweihnacht bringt Mittelalter-Flair nach Plau am See Von Alexander Block | 18.12.2022, 13:45 Uhr

Am Wochenende kehrte das mittelalterliche Leben in die Burg zu Plau am See zurück. Zahlreiche Freunde der Ritterzeit boten dort ihre Waren feil und die Besucher genossen bei der ersten Burgweihnacht die Stimmung.